La loi « Mariage pour tous »bouleverse le Code civil en supprimant systématiquement les mots de « mari » et de «femme», de « père » et de « mère », au profit de termes asexués, indifférenciés (notamment « parents »). Ce projet supprime légalement l'altérité sexuelle et remettre en cause le fondement de l'identité humaine : la différence sexuelle et la filiation en résultant. Il ouvre la voie à une nouvelle filiation « sociale », sans rapport avec la réalité humaine. Il crée le cadre d'un nouvel ordre anthropologique, fondé non plus sur le sexe mais sur le genre, la préférence sexuelle.

www.lamanifpourtous.fr